وزير إماراتي يتحدث عن "أساس حل" الأزمة مع قطر

القاهرة- وكالات:

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن معالجة المطالب الحقيقية طويلة الأمد لدول الرُباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، تُعد الأساس لحل أزمتهم المُستمرة لأكثر من عامين مع قطر.

وغرّد قرقاش بالإنجليزية على حسابه عبر تويتر، الأربعاء: "مُعالجة المطالب الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع لُبّ حل أزمة قطر، ولم نصل إلى ذلك بعد".

Addressing long term genuine grievances of the four states is at the heart of resolving Qatar’s crisis; We are not there yet.



That is the view from the Riyadh Summit.