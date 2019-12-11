وزير إماراتي يتحدث عن "أساس حل" الأزمة مع قطر

القاهرة- وكالات:

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن معالجة المطالب الحقيقية طويلة الأمد لدول الرُباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، تُعد الأساس لحل أزمتهم المُستمرة لأكثر من عامين مع قطر.

وغرّد قرقاش بالإنجليزية على حسابه عبر تويتر، الأربعاء: "مُعالجة المطالب الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع لُبّ حل أزمة قطر، ولم نصل إلى ذلك بعد".

Addressing long term genuine grievances of the four states is at the heart of resolving Qatar’s crisis; We are not there yet.



That is the view from the Riyadh Summit. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 11, 2019

يأتي ذلك على خلفية تغيّب أمير قطر عن حضور القمة الخليجية الـ40 التي عُقدت في الرياض، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ أن قطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب وهو ما تواصل الدوحة نفيه وإنكاره.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال قرقاش إن غياب الأمير تميم بن حمد آل ثاني عن القمة "سوء تقدير "، مُرجحًا استمرار الأزمة التي أكّد على ضرورة معالجتها من جذورها.

كما أعرب وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن أسفه لما وصفه بـ"عدم جدّية" دولة قطر في إنهاء أزمتها مع رُباعي المقاطعة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها.

كان الأمير تميم بن حمد آل ثاني كلّف رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة بترؤس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ40.