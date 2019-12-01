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لافروف: لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني سيكون مفيدا

03:08 م الأحد 01 ديسمبر 2019
لافروف: لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني سيكون مفيدا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا ترى أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون "مفيدا".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عنه القول في مقابلة تليفزيونية إن روسيا منفتحة على استئناف العلاقات الثنائية إذا ما كانت أوكرانيا ترغب في ذلك.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيكسوف بأن القمة المقررة في التاسع من ديسمبر الجاري، على هامش قمة رباعية نورماندي (التي تضم أيضا ألمانيا وفرنسا)، يتعين أن تساعد في التوصل إلى سبل لحل الخلافات بين الجانبين.

وأضاف بيسكوف أنه سوف يتعين على الرئيسين أيضا إجراء مباحثات بشأن قضايا إمدادات الغاز التي يتعين حلها قبل الأول من يناير.

سيرجي لافروف فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا

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