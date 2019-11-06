زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب دولة جنوبي المحيط الهادئ

بورت فيلا (فانواتو)- ( د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات بحسب مقياس ريختر للزلازل، الأربعاء، دولة فانواتو الأرخبيلية الواقعة جنوبى المحيط الهادىء.

وذكرت اليوم هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على مسافة 32 كيلومترا شرق شمال شرقى مدينة سولا وهى أكبر مدن مقاطعة توربا بدولة فانواتو .

ولم تصدر على الفور أى تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.