"الحقونا بطفاية".. حريق يلتهم سيارة قرب كارتة الخطاطبة في المنوفية- صور

كتب : مصراوي

07:59 ص 20/01/2026
    اتساع مساحة النيران بالسيارة
    النار تلتهم سيارة بيجو قرب كارتة الخطاطبة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لاحتراق سيارة ملاكي ماركة "بيجو" تحترق من المقدمة بالقرب من كارتة الخطاطبة بنطاق مركز السادات في محافظة المنوفية، وسط مرور ركاب السيارات ودون تدخل أحد لإخمادها.

سامي عبد الجواد، شاهد عيان تصادف مروره من المكان، أوضح لموقع مصراوي رؤيته السيارة وقد احترقت بالكامل وتفحمت، إذ لم ينجح أحد في إخماد النيران المشتعلة لتأخر إبلاغ الحماية المدنية وذعر المارة من الاقتراب من السيارة كونها تعمل بالغاز ومُعرضة للانفجار في أية لحظة.

وآثار الفيديو حالة غضب بين مشاهديه، من مصوره الذي ظل يرصد ويستغيث دون تدخل حقيقي أو استخدام "طفاية حريق"، ما اعتبروا تصرفه سلبيًا يهدف لتحقيق مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دافع آخرون عنه بكونه يخشى الاقتراب حتى لا تنفجر به، وينتظر تدخل مختصون بالحماية المدنية.

