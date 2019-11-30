بعد كشف هويّته.. بريطانيا تفرج عن صورة منفذ هجوم جسر لندن الإرهابي

القاهرة- (مصراوي):

أفرجت الشرطة البريطانية، فجر السبت، عن صورة واسم منفذ هجوم الطعن بسكين على جسر لندن الذي أودى بحياة شخصين على جسر لندن أمس الجمعة.

وقالت إن منفذ الهجوم يُدعى عثمان خان، ويبلغ من العمر 28 عامًا، موضحة أنه تم تحديد هويّته إثر قيام عناصر من شرطة سكوتلانديارد بتفتيش مقر سكنه في منطقة ستافوردشاير، غرب إنليترا، بغرب إنجلترا، لكنها لم تفصح عن المزيد.

ووفق صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، صدر حكم في عام 2012 بسجن خان لمدة 8 سنوات، وتم الإفراج عنه العام الماضي، مشروطاً بوضع سوار إلكتروني بقدمه لمراقبة تحركاته، إلا أنه من غير المعروف بعد كيف تمكن من المضي إلى جسر لندن بوسط العاصمة البريطانية لتنفيذ الهجوم.

كما أنه معروف منذ عام 2012 للسلطات، وأدين بارتكاب جرائم إرهابية، وفقًا لقائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، نيل باسو.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، السبت، أن خان باكستاني الجنسية، وتمت إدانته عام 2012 لمشاركته مع آخرين في مخطط لتفجير "مبنى سوق لندن للأوراق المالية" إضافة إلى أنه شارك في التخطيط لإنشاء معسكر تدريب في كشمير "على أرض تملكها عائلته هناك".

كان الهجوم بدأ في صالة فيشمونجر القريبة من الجسر، حيث كان يشارك منفذ الهجوم في ندوة بعنوان " لنتعلم معا"، وانتهى على جسر لندن حيث قتلت الشرطة البريطانية عثمان بعد شجاره مع أحد المارة.

وجاء الهجوم الإرهابي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا في 12 من ديسمبر المقبل.