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    رئيس وزراء العراق يبحث مع قادة الأمن آخر التطورات الميدانية

    12:02 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
    رئيس وزراء العراق يبحث مع قادة الأمن آخر التطورات الميدانية

    عادل عبد المهدي

    بغداد - (أ ش أ):

    عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء اليوم اجتماعا للقادة الأمنيين ، بحضور وزير الداخلية ، بحث خلاله آخر التطورات وأداء أجهزة الأمن مهامها بحفظ الأمن والاستقرار وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية.

    وأشارت قناة "السومرية نيوز" الى أن قيادة عمليات العاصمة بغداد كانت قد أعلنت في وقت سابق تقليص ساعات حظر التجوال في المحافظة لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم.

    وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مباشرة والذخيرة الحية عند ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج أسفر عن إصابة 120 متظاهرا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    عادل عبد المهدي بغداد العراق

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