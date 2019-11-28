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اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخا باليستيا

01:33 م الخميس 28 نوفمبر 2019
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخا باليستيا

اليابان

طوكيو - (د ب ا):

قال مسؤولون يابانيون إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا، اليوم الخميس، وأضافوا أنه يبدو أنه صاروخا باليستيا.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر بوزارة الدفاع القول إنه تم إطلاق المقذوف من الجزء الشرقي لكوريا الشمالية.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن يكون المقذوف قد سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.

وكانت هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين في البحر الشرقي.

اليابان كوريا الشمالية اطلاق صاروخ

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