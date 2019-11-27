اشتباكات بين متظاهرون لبنانيون وأنصار التيار الوطني الحر

القاهرة - (مصراوي)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "ن ن أ" وقوع عدد من الجرحى أثر اشتباكات في مدينة بكفيا في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، بين محتجون وأنصار التيار الوطني الحر، ونقلهم الصليب الأحمر، إلى المستشفى.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن عددًا من المحتجين تجمعوا أمام مكتب التيار الوطني الحر في شارع الجميزات في طرابلس، وأطلقوا الهتافات المناهضة للتيار، وحاولوا اقتحام المكتب، فيما أطلقت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان النار في الهواء لتفريق المحتجين.