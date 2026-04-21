ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.18% عند مستوى 51907 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.10%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض 1.07% عند مستوى 51813 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم المصرية للمنتجعات السياحية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الحديد والصلب المصرية.