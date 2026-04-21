رئيس القضاء الإيراني: جاهزون بنسبة 100% لمواجهة أي هجمات أمريكية جديدة

كتب : محمد جعفر

10:13 ص 21/04/2026

غلام حسين محسني إيجي

قال غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إن على طهران "الحفاظ على جاهزية بنسبة 100%" في حال شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال إيجي إن هناك "احتمالاً قوياً" لوقوع المزيد من الهجمات، مضيفاً أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها الحربية بعد، على الرغم من قتلها العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وفي مقطع فيديو منفصل نشرته وكالة فارس، قال إيجي إن إيران سترد على احتجاز الولايات المتحدة لسفينة الشحن التي ترفع العلم الإيراني في خليج عمان يوم الأحد، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك" لوقف إطلاق النار.

وقال: "إن الحصار البحري الذي تتحدث عنه (الولايات المتحدة) هو بلا شك انتهاك واضح، والجمهورية الإسلامية سترد بالتأكيد".

