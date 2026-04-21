أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "تكاليف الزواج بين المبالغة والاعتدال"، والتي تم تعميمها على جميع المساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الهدف من الخطبة هو التحذير من المبالغة في تكاليف الزواج وما يترتب على ذلك من أعباء نفسية واجتماعية ومادية وأنها سبب مباشر في بعض ما يصل إليه الانسان من ضغوط موثرة على حياته.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.