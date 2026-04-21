قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني كان يعمل على تنفيذ مخطط لتدمير إسرائيل باستخدام القنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية.

وأضاف أن نظام آية الله في إيران كان يخطط لوقوع كارثة جديدة، مشيرًا إلى أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة أسهمت في إزالة تهديد وجودي كان يواجه بلاده.

وأوضح أن استهداف إيران جاء بهدف إبعاد خطر مباشر ووشيك، مؤكدًا أن هذا التهديد كان يشكل تحديًا فوريًا للأمن الإسرائيلي.