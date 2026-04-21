الداخلية تلاحق مستعرضي السيارات

في الوقت الذي يلجأ فيه بعض الشباب إلى الاستعراض بالسيارات في الطرق العامة، حذّر قانون العقوبات من خطورة هذه السلوكيات، التي لا تقتصر على تعطيل الحركة المرورية، بل تمتد إلى تهديد أرواح المواطنين. ووضع القانون نصوصًا صارمة تجرّم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وتفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

عقوبات قانونية للاستعراض بالسيارة في الشارع

تنص المادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستعرض القوة أو يلوّح بالعنف أو يستخدمه بقصد ترويع المواطنين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، بعقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وتشمل هذه الأفعال الاستعراض بالسيارات في الطرق العامة، خاصة إذا ترتب عليها تعطيل المرور أو تكدير السكينة العامة.

ضبط مخالفين يعرضون المواطنين للخطر

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول، أظهر قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية أعلى أحد الكباري، ما تسبب في تعريض حياته وحياة المواطنين للخطر، حيث جرى تحديد المتهم وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية سائقًا بمحافظة الإسكندرية، عقب تلقي بلاغ من أحد المواطنين بتضرره من قيام قائد سيارة بالاستعراض في الطريق العام، ما أدى إلى إرباك الحركة المرورية. وبالفحص، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، والذي أقر بارتكاب الواقعة بدافع اللهو.

