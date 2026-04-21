أفادت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن إيران أعدمت الثلاثاء رجلاً اتُهم بقيادة شبكة مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وبإضرام النار في مسجد بطهران خلال احتجاجات يناير.



وذكرت ميزان أن الرجل يُدعى أمير علي ميرجعفري، وأنه أُدين بتهمة إضرام النار في مسجد قلهك بطهران، وقيادة أنشطة مناهضة للأمن.

وأضافت أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه، ونُفذ فجر الثلاثاء.

وكانت إيران قد شهدت في وقت سابق من هذا العام احتجاجات شعبية واسعة النطاق مناهضة للحكومة، قُمعت في أكبر حملة قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية.