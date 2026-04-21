إيران تعدم رجلاً بتهمة الارتباط بالموساد وإحراق مسجد بطهران

كتب : وكالات

10:22 ص 21/04/2026

علم إيران

أفادت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن إيران أعدمت الثلاثاء رجلاً اتُهم بقيادة شبكة مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وبإضرام النار في مسجد بطهران خلال احتجاجات يناير.


وذكرت ميزان أن الرجل يُدعى أمير علي ميرجعفري، وأنه أُدين بتهمة إضرام النار في مسجد قلهك بطهران، وقيادة أنشطة مناهضة للأمن.

وأضافت أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه، ونُفذ فجر الثلاثاء.

وكانت إيران قد شهدت في وقت سابق من هذا العام احتجاجات شعبية واسعة النطاق مناهضة للحكومة، قُمعت في أكبر حملة قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

فيديو قد يعجبك



قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 4 موظفين بسبب واقعة اعتداء جنسي داخل مدرسة
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 4 موظفين بسبب واقعة اعتداء جنسي داخل مدرسة
مدبولي: لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع وزيادة الأجور 21%
أخبار مصر

مدبولي: لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع وزيادة الأجور 21%
"جلطة وغيبوبة".. تفاصيل رحيل الفنانة حياة الفهد
زووم

"جلطة وغيبوبة".. تفاصيل رحيل الفنانة حياة الفهد
قلدوا دمغات عيار 18.. ما هي قضية "الذهب المغشوش" المتهم فيها 14 أوكرانيا؟
حوادث وقضايا

قلدوا دمغات عيار 18.. ما هي قضية "الذهب المغشوش" المتهم فيها 14 أوكرانيا؟
الدولار يعاود الانخفاض مجددا مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

الدولار يعاود الانخفاض مجددا مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟