النفط يتراجع مع ترقب محادثات السلام بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متخلية عن جزء من المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، في ظل ترقب الأسواق لانعقاد محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري، وهو ما قد يمهد لزيادة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط ويخفف الضغوط على السوق.

وعلى مستوى الأسعار، انخفض خام برنت بنسبة 1.1% ليسجل نحو 94.44 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% إلى نحو 87.95 دولارًا للبرميل. ويأتي هذا التراجع بعد صعود حاد يوم الاثنين، حيث قفز برنت بنسبة 5.6% وغرب تكساس بنسبة 6.9%، مدفوعين بتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب إغلاق إيران لمضيق هرمز واحتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية.

وتتمثل أبرز أسباب التراجع في تحسن التوقعات بإمكانية استئناف المفاوضات، حيث أشارت تقارير "رويترز" إلى دراسة طهران المشاركة في محادثات سلام بوساطة باكستان، رغم استمرار الخلافات بشأن “انتهاكات” وقف إطلاق النار. كما يترقب المستثمرون احتمال تمديد الهدنة الحالية أو التوصل إلى اتفاق أوسع، ما قد يقلل من مخاطر تعطل الإمدادات.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، خاصة مع استمرار القيود على حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

ويحذر محللون من أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإمدادات ويدفع الأسعار نحو 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2026.

