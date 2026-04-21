تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 9 قروش و14 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 5 بنوك كبرى.

كان سعر الدولار ارتفع بنهاية تعاملات أمس بشكل مفاجئ بسبب زيادة الطلب على العملة بعد أن انخفض بنحو 6% مقابل الجنيه خلال آخر أسبوعين.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.84 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.81 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي : Cib

51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.