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اعتقال شخصين بتهمة التورط في مؤامرة إرهابية في هولندا

09:45 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
اعتقال شخصين بتهمة التورط في مؤامرة إرهابية في هولندا

الشرطة الهولندية - أرشيفية

أمستردام - (د ب أ)

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الهولندية رجلين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

ويعتقد أن المؤامرة شملت سترات ناسفة وسيارة مفخخة واحدة على الأقل، وكان من المقرر أن بتم تنفيذ الهجوم بنهاية العام، وفقا لوكالة أنباء "ايه ان بي".

ولم يتضح بعد هدف الهجوم.

وتم اعتقال المتهمين (20 عاما) و(24 عاما) أمس الاثنين في مدينة لاهاي وفي مدينة زوترمير المجاورة.

ولم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات خلال عمليات البحث المرتبطة باعتقال الرجلين، إلا أن المحققين عثروا على فأس وخنجر بين مجموعة من الأشياء كانت مخبأة في غرفة أحد الرجلين، وفقا للوكالة.

وأضاف التقرير أن أجهزة الاستخبارات الهولندية أبلغت المحققين أن الرجلين كانا يخططان لتنفيذ هجوم جهادي.

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