بومبيو يرفض التأكيد على قرار ترامب بشأن توقيع مشروع قانون هونج كونج

واشنطن - (د ب أ)

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء تحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع على مشروعي قانونين من الكونجرس يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بنتائج الانتخابات التي أجريت مؤخرا في هونج كونج وهنأ شعب المدينة على الانتخابات التي أسفرت عن فوز كاسح للمعسكر المؤيد للديمقراطية، لتتمكن بذلك الأحزاب المؤيدة للديمقراطية من امتلاك أغلبية ساحقة.

وحث بومبيو الصين على احترام الديمقراطية في هونج كونج بموجب التزاماتها الدولية السابقة.

كما أدان وزير الخارجية الأمريكي بكين بسبب معاملتها لأقلية اليوغور العرقية المسلمة وغيرها من الأقليات، داعيا إلى الافراج عن السجناء الذين اعتقلوا "ظلما". وقال إن ما يصل إلى مليون شخص ربما يكونوا معتقلين في معسكرات في الوقت الراهن.

وكان الكونجرس قد مرر تشريعا لمساندة المحتجين في هونج كونج، بما في ذلك من خلال فرض قيود على مبيعات أسلحة قمع الحشود. ويوجد مشروعا قانونين الآن على مكتب ترامب ينتظران توقيعه عليهما أو رفضهما.

من جانبها، حذرت الصين من تمرير القانونين، داعية ترامب إلى الاعتراض على التشريع. واستدعت وزارة الخارجية الصينية هذا الأسبوع السفير الأمريكي تيري برانستاد.