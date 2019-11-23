أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

بومبيو يدين اتهامات كوبا لدبلوماسية أمريكية

02:37 ص السبت 23 نوفمبر 2019
بومبيو يدين اتهامات كوبا لدبلوماسية أمريكية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة "تدين بشدة" اتهامات نظام كاسترو ضد مارا تيكاش، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في هافانا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بومبيو قوله في بيان إن "النظام شن هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضدها في محاولة لإلهاء المجتمع الدولي عن معاملته السيئة للغاية للشعب الكوبي".

وكانت كوبا اتهمت مارا تيكاش بالعمل مع خوسيه دانيل فيرير، زعيم إحدى جماعات المعارضة.

مايك بومبيو الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية كوبا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)