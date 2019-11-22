ترامب يؤكد تمسكه بنائبه مايك بنس

واشنطن (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة تمسكه بنائبه مايك بنس، مشيرا إلى أنه لن يُحدث تغييرا في البطاقة الجمهورية في انتخابات العام المقبل.

وتواترت شائعات حول دراسة ترامب استبعاد بنس ليستعين عوضا عنه بمبعوثته السابقة إلى الأمم المتحدة نيكي هالي. وتواصلت الشائعات لفترة طويلة بعد إعلان ترامب وبنس رسميا بطاقة مشتركة لعام 2020.

وقال ترامب في حوار مطول أذيع على قناة فوكس نيوز اليوم الجمعة: "إنه صديقي"، بينما أشاد أيضا بهالي وأصر على أنها سوف تكون "مطلوبة".

وتنحت هالي من منصب مبعوثة لدى الأمم المتحدة العام الماضي وكتبت من حينها كتابا امتنعت فيه عن انتقاد الرئيس رغم أنها أشارت إلى أنهما ليسا دائما على وفاق.

ورفض ترامب التأكيد على ما إذا كان وزير الخارجية مايك بومبيو سوف يغادر الحكومة، لخوض المنافسة على مقعد بمجلس الشيوخ من مسقط رأسه ولاية كنساس. وقال الرئيس إن بومبيو يمكن أن يفوز بسهولة في حال شارك في السباق، وأنه قد يفكر في الأمر إذا ما رأى أن الجمهوريين قد يخسرون هناك.