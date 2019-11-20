أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون عدم تغير سياسته إزاء المستوطنات الإسرائيلية

نيويورك - (د ب أ)

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

وقالت كارين بيرس، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي وهو يتسبب في تآكل إمكانية تطبيق حل الدولتين وآفاق التوصل إلى سلام دائم".

وجاء بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مجلس الأمن الشهري حول الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله مقرر الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في المنطقة نفس الرسالة.

وقال نيكولاي ملادينوف "الخطوات الأحادية تثير الغضب وخيبة الأمل وتقوض بدرجة كبيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".