مقتل 4 أشخاص في انفجار مصنع ألعاب نارية في صقلية الإيطالية

روما - (د ب أ)

نقلت وكالتا الأنباء الإيطاليتان "أنسا" و "أدنكرونوس" عن الشرطة قولها إن انفجارا وقع في مصنع للألعاب النارية في صقلية اليوم الأربعاء أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

كما أسفر الانفجار أيضًا عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وتردد أن القتلى هم ثلاثة عمال وزوجة صاحب المصنع 71 عامًا.

وقال جيانكارمين كاروسوني الضابط بشرطة الدرك الإيطالية إن عمال المصنع ربما يكونوا قد تسببوا في الانفجار دون قصد عن طريق الشرر المتطاير من معدات اللحام.