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فرنسا تنضم إلى ألمانيا في الدعوة إلى إصلاح الناتو

09:01 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
فرنسا تنضم إلى ألمانيا في الدعوة إلى إصلاح الناتو

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

بروكسل - (د ب أ)

صرحت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان أعرب عن تأييد بلاده لدعوة ألمانية للاستعانة بخبراء لإعداد مقترحات لإصلاح حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وحسب هذه المصادر، فقد قال لودريان أثناء اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل اليوم الأربعاء إن من الممكن لمجموعة من الشخصيات السياسية المستقلة مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، أن يعدوا تقريرا عن أهداف الحلف وقيمه حيث إنه يواجه تحديات جديدة.

وأضاف لودريان أن الحلف الأطلسي في حاجة إلى إعادة التوازن من خلال "زيادة قدراته وزيادة مسؤولياته" حتى يلعب الأوروبيون دورا أكبر.

كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح بأنه " على ثقة بأننا قدمنا الملحوظة الصحيحة بمقترحاتنا وبأننا بدأنا النقاشات الواجب إجراؤها داخل الناتو".

وأضاف ماس في أعقاب الاجتماع:" أنا متأكد أننا سنواصل الانشغال بهذا الأمر بدرجة كبيرة"، مشيرا إلى أنه كان قد نقاش المقترح مع نظيره الفرنسي بشكل مسبق.

جان-إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي الناتو ألمانيا فرنسا

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