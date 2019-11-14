واشنطن تعرب عن خيبة أملها لعدم الاتفاق على حكومة انتقالية بجنوب السودان

واشنطن - (أ.ش.أ):

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء فشل سيلفا كير رئيس جنوب السودان والدكتور ريك مشار زعيم المعارضة في الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية بحلول الموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر الجاري.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتبر أن عدم قدرة كير ومشار على إظهار الإرادة السياسية لشعب جنوب السودان يدعو للتشكيك في مدى ملاءمتها لمواصلة قيادة عملية السلام في البلاد.

وأضافت أنه في ضوء هذا التطور، ستعيد الولايات المتحدة تقييم علاقتها بحكومة جنوب السودان، وسوف تعمل على المستوى الثنائي ومع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد كل من يعيق عملية السلام في جنوب السودان.

ونوهت المتحدثة إلى أن واشنطن تتطلع إلى العمل في شراكة مع المنطقة من أجل إنشاء نموذج جديد لتحقيق السلام والانتقال السياسي الناجح في جنوب السودان وستواصل الوقوف مع شعب جنوب السودان خلال هذه الفترة الصعبة.