نصر الله: لم نكن العُنصر الأقوى في أي حكومة لبنانية

القاهرة – (مصراوي):

أوضح نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن المهم في الفترة الماضية كان عدم إسقاط البلد بالفراغ والفوضى "خصوصًا أمام من أراد ركوب الموجة"، على حدّ تعبيره.

وشدد نصر الله –في كلمة مُتلفزة نشرها موقع قناة المنار التابعة لحزب الله- على أن "حزب الله اخذ بصدره مسؤولية منع انهيار البلد وطبعا ليس لوحدنا بل بفضل تعاون كثيرين في البلد والحراك".

وقال نصر الله: "خلال السنوات الماضية، البعض في لبنان والخارج مصرّ على تسمية الحكومات المتعاقبة أنها حكومات حزب الله وهي ليست كذلك، ونحن لم نكن العنصر الأقوى في هذه الحكومات".

وأضاف: "لم تكن هناك حكومة في تاريخ لبنان هي حكومة حزب الله ولكن الهدف من إطلاق هذه التسمية هي لجلب استعداء الخارج عليها ولتحميلنا مسؤولية الفشل او الفساد.. نحن عندما قلنا إننا لن نؤيد إسقاط الحكومة ليس لأنها حكومة حزب الله، نحن لسنا قلقين على أنفسنا وعلى المقاومة لأننا اقوياء جدا جدا".

واستطرد: "حزب الله لم يتصرف بأي ورقة قوة من اوراقه، نحن إذا ابدينا خشية او قلق انما أبديناها على بلدنا".