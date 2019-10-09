مودي يلتقى بالرئيس الصيني في الهند الجمعة المقبلة

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج سوف يلتقيان يومي الجمعة والسبت المقبلين في قمة غير رسمية بمدينة تشيناي بجنوب الهند.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع مناقشة القضايا الحدودية والتجارة والارهاب خلال المباحثات. ومن غير المتوقع أن تشهد القمة توقيع أي وثائق.

ويأتي التأكيد الرسمي لانعقاد القمة من الجانبين قبل يومين من انعقادها وعلى خلفية سلسلة من التوترات في العلاقات بين الدولتين.

ومن بين الأمور التي أدت لتوتر العلاقات بين الدولتين انتقاد الصين للهند في مجلس الأمن الدولي على خلفية إلغائها للوضع الخاص بكشمير، بالإضافة إلى اشتباك محدود بين قوات الدورية الهندية والصينية في منطقة لاداخ المتنازع عليها في إقليم كشمير.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان مقتضب إن اللقاء في تشيناي سوف يوفر فرصة لمودي وشي جين بينج لإجراء مباحثات غير رسمية مماثلة للتي أجريت في الصين في أبريل 2018.

وأضافت أن المباحثات سوف تتطرق إلى " القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي والدولي" بالإضافة إلى تبادل الآراء حول تعزيز شراكة من أجل التنمية.