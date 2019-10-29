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    التحالف الدولي : باقون في العراق بناءً على طلب من حكومته

    06:40 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    التحالف الدولي : باقون في العراق بناءً على طلب من حكومته

    تنظيم داعش

    بغداد - (أ ش أ):

    أكد التحالف الدولي لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي ، بقاء قواته في العراق بناء على طلب من الحكومة في بغداد.

    وقال المتحدث باسم التحالف مايلز كاجينز - في مؤتمر صحفي عُقد في (أربيل) وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، : "بناءً على طلب من الحكومة العراقية، ستبقى قواتنا بالمناطق العراقية، وتقييمنا يؤشر استمرار خطر (داعش)" .. مشيرًا إلى أن تنظيم (داعش) لم ينته ومتواجد ببعض المناطق في العراق وسوريا.

    وأشاد كاجينيز بدور قوات البيشمركة في مكافحة التنظيم الإرهابي ..مؤكدًا أن التحالف الدولي سيواصل دعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة.

    يُشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وإنهاء هذا التواجد يحدث حال طلب الحكومة العراقية ذلك.

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    تنظيم داعش العراق مايلز كاجينز بغداد

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