بيلوسي: ترامب انفجر غضبا من تصويت مجلس النواب بشأن سوريا

القاهرة (مصراوي)

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن اجتماع الزعماء الديمقراطيين مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض جرى اختصاره بعدما "انفجر ترامب غضبا" جراء تصويت المجلس بأغلبية ساحقة لصالح قرار يندد بانسحابه من سوريا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت بيلوسي للصحفيين "أعتقد أن التصويت- حجم التصويت ومعارضة أكثر من اثنين إلى واحد من الجمهوريين ما فعله الرئيس- أثر على الرئيس على الأرجح لأن ذلك أصابه بصدمة."

وأضافت "ولهذا لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه انفصل عن واقعه."