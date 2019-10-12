أبو الغيط: الجامعة العربية تدين التدخل الأجنبي بسوريا

القاهرة – (مصراوي):

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، على رفض الجامعة العربية التدخل الأجنبي في سوريا في إشارة إلى العدوان التركي على شمال وشرق سوريا.

وأدان الأمين العام للجامعة العربية، خلال جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب عُقدت اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، العدوان التركي على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هذا العدوان يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

وقال أبو الغيط إن تركيا تسعى إلى تغيير ديموغرافي في شمال سوريا، رافضًا "الضغط على العالم بورقة اللاجئين".