  • عاجل:الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها "أماني" بالحبس 3 سنوات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    أبو الغيط: الجامعة العربية تدين التدخل الأجنبي بسوريا

    02:05 م السبت 12 أكتوبر 2019
    أبو الغيط: الجامعة العربية تدين التدخل الأجنبي بسوريا

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

    القاهرة – (مصراوي):

    شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، على رفض الجامعة العربية التدخل الأجنبي في سوريا في إشارة إلى العدوان التركي على شمال وشرق سوريا.

    وأدان الأمين العام للجامعة العربية، خلال جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب عُقدت اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، العدوان التركي على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هذا العدوان يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

    وقال أبو الغيط إن تركيا تسعى إلى تغيير ديموغرافي في شمال سوريا، رافضًا "الضغط على العالم بورقة اللاجئين".

    أحمد أبو الغيط الجامعة العربية التدخل الأجنبي بسوريا العدوان التركي سوريا

    الخبر التالى:

    السعودية: الناقلة الإيرانية "سابيتي" تعرضت لكسر تسبب في تسرب نفطي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان