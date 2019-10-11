قسد: تركيا تسيطر على 8 قرى سورية وحراسة الدواعش لم تعد أولوية

القاهرة - مصراوي:

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، إن شروطهم لعقد صفقة مع الحكومة السورية، تتضمن دمج قواتهم مع الجيش النظامي مستقبلًا، فضلًا عن قبوله بمنطقة حكم ذاتي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، ونقلته فضائية "العربية"، أن قوات سوريا الديمقراطية، تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب دير الزور.

وأوضح عبدي، أن سماح أمريكا لتركيا باستخدام المجال الجوي ينم عن اتفاق سري بينهما، لافتًا إلى أن العدوان التركي أفضى إلى هروب 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد أن القوات التركية باتت تسيطر على 8 قرى على الحدود السورية، لافتًا إلى أن حراسة معتقلي داعش لم تعد أولوية.

وشدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، على أن شرطه لإجراء مفاوضات مع تركيا هو وقف الاعتداء، لافتًا إلى أن الدوريات الأمريكية لم تتجه لتل أبيض لكنها أمنت الطريق شرق عين عيسى.

وأشار قائد قوات سوريا الديمقراطية، إلى أن تركيا استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب القوات الأميركية منها.