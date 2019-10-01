بريطانيا تدين إطلاق الذخيرة الحية خلال المظاهرات في هونج كونج

لندن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن التقارير الواردة بشأن استخدام الشرطة في هونج كونج ذخيرة حية خلال المظاهرات المناهضة للحكومة هو أمر "غير متناسب" ويمكن أن يزيد من التوتر في الاقليم الصيني.

وقال راب "في حين أنه لا يوجد مبرر لاستخدام العنف، فإن استخدام الذخيرة الحية غير متناسب، ويؤدي للمخاطرة بإشعال الوضع".

وأضاف " هذه الواقعة تؤكد الحاجة لإجراء حوار بناء لمعالجة المخاوف المشروعة لشعب هونج كونج"، وذلك بعد تواتر تقارير بشأن قيام ضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي بإطلاق النار من مسافة قريبة على متظاهر.

وكانت بريطانيا قد سلمت الصين السيادة على هونج كونج عام 1997 بعد أكثر من 150 عاما من خضوعها للحكم الاستعماري.