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    بريطانيا تدين إطلاق الذخيرة الحية خلال المظاهرات في هونج كونج

    05:37 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    بريطانيا تدين إطلاق الذخيرة الحية خلال المظاهرات في هونج كونج

    دومينيك راب الوزير البريطاني

    لندن - (د ب أ):

    قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن التقارير الواردة بشأن استخدام الشرطة في هونج كونج ذخيرة حية خلال المظاهرات المناهضة للحكومة هو أمر "غير متناسب" ويمكن أن يزيد من التوتر في الاقليم الصيني.

    وقال راب "في حين أنه لا يوجد مبرر لاستخدام العنف، فإن استخدام الذخيرة الحية غير متناسب، ويؤدي للمخاطرة بإشعال الوضع".

    وأضاف " هذه الواقعة تؤكد الحاجة لإجراء حوار بناء لمعالجة المخاوف المشروعة لشعب هونج كونج"، وذلك بعد تواتر تقارير بشأن قيام ضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي بإطلاق النار من مسافة قريبة على متظاهر.

    وكانت بريطانيا قد سلمت الصين السيادة على هونج كونج عام 1997 بعد أكثر من 150 عاما من خضوعها للحكم الاستعماري.

    دومينيك راب بريطانيا هونج كونج الصين
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