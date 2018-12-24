عباس: على ترامب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية

رام الله - (د ب أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد عباس، خلال كلمة في احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم وفق التقويم الغربي، أن قرارات ترامب خاصة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "مخالفة تماما للشرعية الدولية".

وأشار إلى قرار ترامب وقف الدعم المالي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومساندته الاستيطان الإسرائيلي.

وقال "قلنا له (ترامب) إن هذا الكلام لا يمكن أن نقبل به" ونحن نريد منه أن يتراجع عن هذا وأن يطبق الشرعية الدولية".

وأضاف "نحن لسنا أعداء لأحد ولا أعداء لأمريكا، نريد صداقة أمريكا وعلاقات طيبة معها، ولكن عليها أن تنظر إلينا بعين العدل، ولا نريد أكثر من ذلك، فقط أن تكون عادلة وأن تطبق أي قرار من القرارات الكثيرة التي اتخذتها الأمم المتحدة".

وأكد عباس على التزامه بالمساعي السلمية ونبذ العنف والإرهاب، مشيرا إلى توقيع 83 بروتوكولا أمنيا لمحاربة الإرهاب مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن عباس كان قد استبعد الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية عقب ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل ابيب إلى القدس.