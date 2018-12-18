العاهل الأردني يدعو إلى كسر الجمود في عملية السلام

عمان - (د ب أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء ضرورة كسر الجمود في العملية السلمية، عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك عبد الله الثاني ، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في عمان ، رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة في بناء وحدات استيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام الوصول لتحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، أكد الملك على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات التي لن تؤدي إلا لمزيد من العنف.

كما أكد أن الأردن يقف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة، وسيواصل مساعيه في العمل مع الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي لإيجاد آفاق سياسية، تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني.

وتم خلال اللقاء الـتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء آخر المستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية والقدس.

وأكد الملك أهمية الحفاظ على الوضع القائم في القدس باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، مشددا على أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وقدر الرئيس الفلسطيني عاليا مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله حيال الشعب الفلسطيني وقضيتهم ومطالبهم العادلة.

وقالت مصادر لـ (د.ب. أ ) إن الاجتماع يأتي لبحث الخيارات الفلسطينية في الرد على التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية، خصوصا بعد اجتماع فلسطيني اسرائيلي خلال الساعات الماضية، الذي جاء بوساطة أردنية اسرائيلية.

وكان الملك رعى بحضور الرئيس عباس قبل اللقاء، احتفال مجلس الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة.