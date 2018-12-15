أمريكا تطالب الصين بالإفراج عن كنديين محتجزين في قضية "هواوي"

واشنطن- أ ش أ:

طالبت الخارجية الأمريكية الصين بالإفراج عن مواطنين كنديين احتجزا هذا الأسبوع عقب إلقاء السلطات الكندية القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة هواوي الصينية بناء على أمر ترحيل أمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في تصريحات عقب محادثات في واشنطن مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - "الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الكنديين غير مقبول. ينبغي إعادتهما (إلى بلدهما)...ندعو كل دول العالم إلى معاملة مواطني (الدول الأخرى) بالشكل الملائم".

وتعد تصريحات الوزير، مايك بومبيو، أول تعليق لمسؤول أمريكي كبير على مسألة احتجاز الكنديين التي وصفها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري المتنامي بين الولايات المتحدة والصين.

واحتجزت الصين الرجلين وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والمستشار بمجموعة الأزمات الدولية والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج بعدما ألقت الشرطة الكندية القبض على منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا في أول ديسمبر وذلك بناء على أمر تسليم أمريكي.

ويتهم مدعون أمريكيون مينغ بتضليل بنوك دولية بشأن معاملات مالية مرتبطة بإيران ، وهو ما يجعل البنوك عرضة لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.. ونفت مينغ ابنة مؤسس شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا ارتكاب أي مخالفات.