بالصور.. إبداعات الأطفال تتألق في الحفل السنوي للطلائع بنادي الصيد

اقيم مساء امس حفل الطلائع السنوي بحضور الدكتور أشرف محرم نائب رئيس النادي والدكتورة إيمان كريم عضو مجلس الادارة والاستاذ محمد غباشى المدير التنفيذي والدكتورة سعاد فطيم مقرر لجنة الأمومة والطفولة وذلك على مسرح قاعة السينما بالمبنى الاجتماعي.

شهد الحفل معرض فنى لإنتاج الأطفال وتجارب أداء تمثيلي للأطفال شملت أغانى واستعراضات ومسرحية عرائس.

وتضمنت فقرات الحفل معرضاً لرسوم الأطفال ومسرحية للعرائس ورقصات من تصميم وابداع الأطفال أنفسهم.. بمساعدة من المدربين مصممة العرائس هبة بسيوني، ومعرض الرسم بإشراف وتدريب المهندسة عبير سليم، و الفنانة جومانة محمد أحمد، و الفنانة أماني حامد، و القائمين على النشاط سهيلة محمد أحمد و نجلاء بدر الدين.

كما تم عرض فيلم "شبح كانترفيل" وهو فيلم قصير مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الأيرلندي أوسكار وايلد، وذلك تحت إشراف وإخراج المخرجة هالة توكل.

تدور أحداث قصة "شبح كانترفيل" في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، وقد تمت معالجتها لتناسب عالم الأطفال، مع الحرص على روح الفكاهة والتركيز على الرسالة الإنسانية التي تتناول العلاقة بين العالم المادي وعالم الأشباح، وكيف يمكن للمحبة أن تتجاوز الحواجز.

شارك في الفيلم من الفنانيين الأطفال على حسب الظهور: بية أحمد، ونزلى أحمد، وجوري صلاح، ومصطفى وائل، ورقية نادر، وعبد الرحمن عمرو، وحمزة أحمد، ودانا سعيد، وفريدة أحمد، وفيروز حسام.

الجدير بالذكر أن مساعدي الإخراج والتصوير والمونتاج في الفيلم من الشباب الواعد أكبرهم لم يتجاوز الـ20 عاما، وأصغر مساعد مخرج 9 سنوات وهي نازلي أحمد، ومهندسة الديكور مي السباعي، ومساعد فى تنفيذ الديكور سماح نصر وريهام فاروق، وتصوير بيدو البدري ويوسف حسام، ودعاية سلمى مصطفى، وصوت هنا سعيد، وكلاك نازلي أحمد، ومونتاج يوسف حسام، الجدير بالذكر أن كل المشاركين في العمل بالكامل من الشباب الصغيرة الواعدة.