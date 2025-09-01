شمس قلبي.. رواية جديدة للكاتبة هند محمد

صدر حديثا عن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، رواية تحت عنوان "شمس قلبي"؛ للكاتبة والروائية هند محمد؛ والمقرر طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2026.

كما ستشارك الرواية في معرض بغداد الدولي القادم والذى من المقرر إقامته في سبتمبر 2025، ثم معرض عمان الدولي 2025.

تدور أحداث الرواية حول قصة حب تنشأ بين امرأة في بداية الأربعين من عمرها مطلقة ولا تنجب، ورجل في نفس العمر تقريبا يعمل تاجر ملابس أطفال متزوج ولديه طفل، تجمعهما الصدفة في محله، تشابها في كثير من الصفات والميول لدرجة عالية ، ينفصل عن زوجته دون أن تعلم البطلة ذلك وتترك له طليقته ابنه، تربطه صداقة قوية بالبطولة، بعد فترة تعلم الظروف الجديدة التي طرأت على حياته ومن هنا يزداد القرب بينهما .

تنشأ قصة الحب بل قصة عشق حتى تصير لقلبه كالشمس، يتزوجا بعدما تقف إلى جواره وتساعده في الارتقاء، تمر بهما الحياة بكثير من الصعاب وتعود طليقته مرة أخري من السفر وتتسبب في بعض المشاكل .

وجاء على غلاف الرواية: (تشرق شمس قلوبنا، تحيا بعشق مباح ما دمنا نرويه؛ فلكل منا نصف تفاحته، يظل قلب التفاحة أبيض طالما احتضن كل نصف نصفه الآخر. فلا تدع نصفك يرحل؛ فيصيبه السواد والعطن. ربما تبعدنا الحياة وتأخذنا في دوامتها، لكن نور شمس قلوبنا يهدينا ــ بأمر الرحمن ــ حسن التدبير.)

وتعد رواية "شمس قلبي" الرواية الثانية والكتاب السادس للمؤلفة والروائية هند محمد.