"طلعت مصطفى" تنظم حفلا كبيرا للنجم أحمد سعد في افتتاح ايست هب مدينتي

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في ليلة مميزة احتفل سكان مدينتي بافتتاح مول “إيست هب”، وذلك بحفل غنائي كبير أحياه النجم أحمد سعد، وسط حضور أكثر من ٨ الاف ساكن بمدينتي .

وشهد الحفل أجواء استثنائية، حيث قدّم أحمد سعد مجموعة من أشهر أغانيه تفاعل معها الجمهور بشكل مميز. كما تضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والعروض التي أضفت طابعًا من البهجة على الحدث.

ويعد "ايست هب - مدينتي " من أحدث المراكز التجارية لمجموعة طلعت مصطفى ، ويتميز بموقع استراتيجي جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل، ويمكن للزوار الوصول إليه بسهولة من العاصمة الادارية الجديدة والتجمع ومختلف مناطق القاهرة الجديدة من خلال الدائري الأوسطي عبر بوابة 5 مدينتي ، ليقدم "ايست هب" خدمات لما يقرب من 4.5 مليون مواطن من سكان شرق القاهرة .

ويضم المركز التجارى "إيست هب" 8 مبانى، بواقع 5 مبانى متصلة و3 مبانى منفصلة، يتواجد فيها أكثر من 600 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، منها مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومحلات ملابس وأجهزة كهربائية واكسسوارات منزلية ، بالاضافة الى العيادات الطبية والمكاتب الادارية ، فضلاً عن جراج تحت الأرض بطاقة استيعابية تبلغ ما يقرب من 2000 سيارة .