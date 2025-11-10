رئيس "الشيوخ" يستقبل رئيس "الدستورية العليا" لبحث تعزيز التعاون

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقدّم المستشار بولس فهمي التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة تولّيه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بولس أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية والبرلمانية؛ بما يسهم في دعم دولة القانون وترسيخ دعائم العمل الوطني.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره هذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار عصام فريد، استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويدعم مؤسسات الدولة الوطنية.



حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والنائب فارس سعد فام، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.