إعلان

رئيس "الشيوخ" يستقبل رئيس "الدستورية العليا" لبحث تعزيز التعاون

كتب : نشأت علي

01:50 م 10/11/2025

المستشار عصام الدين فريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقدّم المستشار بولس فهمي التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة تولّيه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بولس أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية والبرلمانية؛ بما يسهم في دعم دولة القانون وترسيخ دعائم العمل الوطني.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره هذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار عصام فريد، استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويدعم مؤسسات الدولة الوطنية.


حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والنائب فارس سعد فام، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصام فريد مجلس الشيوخ بولس فهمي إسكندر المحكمة الدستورية العليا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)