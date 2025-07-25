جوجل تعوّض رجلًا التقط عاريًا على "ستريت فيو"

في حكم قضائي لافت، ألزمت محكمة استئناف أرجنتينية شركة جوجل بدفع تعويض مالي يعادل حوالي 12,500 دولار أمريكي، لرجل شرطة التقطته إحدى كاميرات خدمة "ستريت فيو" (Street View) عاريًا داخل فناء منزله الخاص، في واقعة اعتبرتها المحكمة "انتهاكًا صارخًا للكرامة".

جاء الحكم ليؤكد أن التقاط الصورة ونشرها يمثل "تطفلًا تعسفيًا على حياة الآخرين". وشدد القضاة في حيثيات الحكم على أن الصورة لم تُلتقط في مكان عام، بل من داخل منزل المدعي خلف سياج يتجاوز ارتفاعه مترين، مما يجعل انتهاك الخصوصية "واضحًا وجليًا"، خاصةً بعد أن انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2017، عندما التقطت كاميرا جوجل الرجل من الخلف وهو عارٍ تمامًا داخل فناء منزله في بلدة صغيرة بالأرجنتين. وأكد الرجل في دعواه أن الحادثة عرّضته للسخرية في عمله وبين جيرانه.

ومن جانبها، دفعت جوجل بأن السياج المحيط بالمنزل لم يكن مرتفعًا بما يكفي لحجب الرؤية، وهو الادعاء الذي كانت محكمة ابتدائية قد أخذت به لرفض الدعوى في وقت سابق. إلا أن قضاة الاستئناف رفضوا حجة جوجل، مؤكدين أنه "لا يوجد مبرر لتملصها من المسؤولية عن هذا الخطأ الجسيم".

وأشاروا إلى أن سياسة جوجل نفسها، المتمثلة في طمس وجوه المارة وأرقام لوحات السيارات تلقائيًا، تعد دليلًا على إدراكها لواجبها في حماية خصوصية الأفراد، مضيفين: "في هذه الحالة، لم يكن وجهه هو الظاهر، بل جسده العاري بالكامل، وهي صورة كان يجب منع ظهورها أيضًا".

وقد برأت المحكمة ساحة شركة الاتصالات "Cablevision SA" وموقع إخباري من المسؤولية عن نشر الصورة، معتبرةً أن أفعالهما ساهمت في "تسليط الضوء على الخطأ الذي ارتكبته جوجل".