هدية الفراعنة للعالم وشائعات شيرين طارق

جاء حفل الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير، الذي حضره الرئيس السيسي، مع عدد كبير من قادة دول العالم، ليؤكد للجميع أن مصر الحاضر هي امتداد طبيعي لحضارة مصر في الماضي، وأن أحفاد الفراعنة قادرون على إبهار العالم عبر مختلف العصور والأزمنة.

وهو ما بدا واضحًا جليًا في إشادة مختلف وسائل الإعلام العالمية بالحفل، التي أكدت على عِظَم حضارة مصر، التي تعد الأقدم في العالم كله، وأنها كانت شعاع النور للإنسانية كلها في مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية.

فبناة الأهرام الذين وقف العالم بأسره عاجزًا أمام براعتهم، يستطيع أحفادهم أن يكونوا امتدادًا لهم في مختلف المجالات.

والجميل أن الحفل حظي بالعديد من المفاجآت، منها ظهور النجمة شيريهان التي غابت عنا لفترة طويلة، وجاء ظهورها ليمثل مفاجأة سارة لمحبيها وعشاق فنها.

كما تألقت النجمة الشابة ياسمينا العبد بحضورها المميز الذي لفت الأنظار، وهي التي سبق وقدمت العديد من ألبومات موسيقى البوب، كما شاركت في دور زينة في مسلسل "البحث عن علا"، وفيلم "فضل ونعمة" مع هند صبري إخراج رامي إمام، كما شاركت أيضًا في مسلسل "مسار إجباري" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا.

أما نجمة الحفل بلا منازع فكانت السوبرانو العالمية شيرين أحمد طارق، التي خطفت أنظار الحاضرين ونالت إشادة كبيرة لبراعتها في الأداء وحضورها المميز.

ولكنها لم تخطف الأنظار خلال الحفل فقط، وإنما أيضًا على السوشيال ميديا بعد انتهاء الحفل، سواء بالإشادة أو بالشائعات التي انتشرت حولها.

ولكنها ردت على ذلك خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON عبر برنامجه "كلمة أخيرة"، حيث قالت إنها لا تستطيع حتى الآن أن تستوعب أنها شاركت في افتتاح المتحف المصري الكبير، وأضافت أنها شعرت بالدفء، وكانت وسط حكاية كبيرة، وشعرت بالحب من البلد كله.

كما أشارت إلى التعاون الكبير بينها وبين جميع الفنانين، خاصة مع هشام نزيه.

أما عن تعرضها للشائعات فقالت: الحقيقة استمعت لكل هذه الشائعات المجنونة وضحكت عليها أنا وزوجي، لأنني سيدة متزوجة وسعيدة مع زوجي، فهو رجل محترم، لكن الأمر أغضبني قليلًا لأنه شكّل غمامة على هذا الفرح الكبير.

وأنا فخورة جدًا لأنني مصرية، وشكرًا على ترحيبكم بي في وطني.

كلمات شيرين عبّرت عن سعادتها وفخرها بالإنجاز الكبير، ونفت بشدة كل الشائعات التي أثيرت حولها.

وعلينا جميعًا أن نكون فخورين بالإنجاز الكبير الذي تحقق، وأن نفخر ببلدنا وحضارته العريقة، وأن مكانة مصر بين الأمم كبيرة وستظل كبيرة.

ولا داعي لأن نترك الحدث الكبير وننجرف وراء بعض الشائعات السخيفة، فمثل هذا الحدث وهذا الإنجاز الرائع بالتأكيد له مردود إيجابي كبير على السياحة في مصر، وأنها يجب أن تحتل مكانتها الطبيعية في مقدمة الدول السياحية في العالم.

ومثلما اشتمل الحفل على عراقة الماضي وإبداع الحاضر، سيؤكد المصريون دائمًا أنهم قادرون على فعل المستحيل في كل زمان ومكان، وأن المستحيل أبدًا لن يكون مصريًا.