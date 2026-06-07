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أكسيوس: ترامب أطلع على التصعيد بين إيران وإسرائيل

كتب : وكالات

10:48 م 07/06/2026

دونالد ترامب

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نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع على التصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل.
وصرح مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس" أن إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل اليوم الأحد، ردا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت بيروت في وقت سابق من اليوم نفسه.
وأفادت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل بعد إطلاق أربعة صواريخ من إيران، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تعمل على اعتراض التهديد.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن موجة ثانية من الصواريخ أُطلقت باتجاه إسرائيل، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون وقوع مزيد من عمليات الإطلاق، مؤكدين أنه تم اعتراض جميع الصواريخ حتى الآن.

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