أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد عمليات إطلاق صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية مساء الأحد، في تطور ميداني متسارع يزيد من احتمالات استئناف حرب إيران.

ويعد هذا الرصد هو الأول من نوعه منذ مطلع أبريل الماضي، حيث سارعت القوات الإسرائيلية إلى إرسال تنبيهات تحذيرية لسكان الشمال تحذرهم من قصف محتمل قد يطال مناطقهم في ظل التوترات المتصاعدة.

تداعيات حرب إيران الميدانية

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على هذا الهجوم عبر حسابه في منصة إكس، مشددا على أن طهران يجب أن تحترق الليلة.

وفي الوقت الذي كانت فيه الصواريخ تشق طريقها فوق المنطقة، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نجح في اعتراض صاروخين قادمين، إلا أن الجيش عاد ليحذر بعد فترة وجيزة من وجود وابل إضافي من القذائف التي انطلقت باتجاه دولة إسرائيل، ما رفع حالة التأهب إلى درجتها القصوى.

أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي اجتماعا تشاوريا أمني ردا على هذه التطورات.

توتر علاقة إيران وأمريكا بالمنطقة

كانت إيران قد هددت في الأسبوع الماضي بمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر إذا قصفت الأخيرة العاصمة اللبنانية بيروت.

وبالفعل، قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت في وقت سابق من اليوم الأحد، ردا على إطلاق نار من حزب الله استهدف شمال إسرائيل، وهو ما اعتبرته طهران تجاوزا للخطوط الحمراء التي قد تشعل فتيل حرب إيران في كامل الإقليم وتغير موازين القوى القائمة.

صرح النائب الإيراني إبراهيم رضائي في منشور له على منصة إكس بأنه سيكون هناك رد حاسم ومؤلم على الهجوم الذي استهدف حي الضاحية في بيروت، والذي يعد معقلا لحزب الله.

وقبل لحظات من صدور التحذير الرسمي من الصواريخ الإيرانية، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذر من احتمال إطلاق النار باتجاه إسرائيل في الساعات القادمة، مما يعكس دقة المعلومات الاستخباراتية في ظل الصراع المستمر بين إيران وأمريكا.