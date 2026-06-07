تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث التقى بعدد من الطلبة لمتابعة سير المنظومة التعليمية والبرامج التدريبية، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم في التدريب العسكري والرياضي، مؤكدًا أن إعداد المقاتل الشاب يتطلب الجمع بين القوة البدنية والانضباط الفكري.

وأضاف السيسي خلال جولته أن هذه المنشآت تمثل نقلة كمية وكيفية في تطوير منظومة العمل العسكري، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في مختلف القطاعات.

وخلال الحوار مع الطلبة، طرح الرئيس أسئلة مباشرة حول خبراتهم في التدريب، مثل ممارسة الرماية والانضمام إلى ألعاب رياضية، مشددًا على أن فترة التدريب يجب أن تنعكس على قوة بدنية واضحة، وأن العمل المستمر على تطوير الذات هو جزء أساسي من تكوين الضابط المقاتل.

وأكد الرئيس أن الهدف من هذه الزيارات هو الاطمئنان على أن الطلبة يتلقون التدريب المناسب، وأنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية الوطن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تضع بناء الإنسان المقاتل في صدارة أولوياتها.

وأكد الرئيس خلال حديثه مع الطلبة على أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على المتابعة الميدانية المباشرة، وأن القوات المسلحة ستظل دائمًا الدرع الحامي للوطن، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية والعسكرية.