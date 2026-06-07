أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية ضخت استثمارات تقترب من تريليون جنيه في القطاع الصحي خلال 11 عامًا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن القطاع الصحي شهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية والمبادرات الرئاسية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال اجتماعه الأخير مع وزير الصحة بمواصلة تطوير القطاع الصحي، مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المحافظات.

وتابع أن "الاجتماع تناول أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، وتمت الموافقة على مقترح لتحسين أوضاع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لدورهم في إنقاذ الأرواح".

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن ملف الصحة يعد ضمن أبرز أولويات الدولة، بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدولة تواصل تنفيذ خطط التطوير الشامل للقطاع الصحي، في إطار بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة تحقق أهداف رؤية مصر.