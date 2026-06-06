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حالة الطقس.. الأرصاد: موجة حارة ترفع درجات الحرارة إلى 43

كتب : محمد عبدالناصر

01:25 م 06/06/2026
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع بداية من الأسبوع الجاري على أغلب المناطق، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات.

أضافت "غانم"، أن العظمى اليوم في القاهرة الكبرى 36 درجة وترتفع إلى 38 درجة منتصف الأسبوع، لافتة إلى أن قيم الحرارة في أقصى الغرب مثل مطروح والسلوم تصل إلى 38 درجة، بينما تتراوح في السواحل الشمالية الشرقية بين 30 إلى 32 درجة، منوهة أن قيم الحرارة تزداد كلما اتجهنا جنوبا لتصل في الأقصر وأسوان إلى 43 درجة.

وتابعت: فترات الليل تشهد انخفاضا لتصبح الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة، وتسجل الصغرى في القاهرة 22 إلى 24.

وأوضحت أن نسب الرطوبة بدأت في الارتفاع والتي تتسبب في الإحساس بارتفاع درجات على بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات إضافية.

وأكدت أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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