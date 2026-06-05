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ترامب: قد ألتقي المرشد الإيراني إذا تم التوصل إلى اتفاق

كتب : وكالات

12:04 ص 05/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يلتقي المرشد الإيراني الأعلى مجتبي خامنئي في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، ومن يقترب منها سنتعامل معه كما ينبغي.

وأشار ترامب إلى أنه بحث إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المواد النووية الإيرانية، لكنه لم يرغب في أن يجد نفسه في وضع مشابه لوضع جيمي كارتر.

وأوضح ترامب، أن نقل المواد النووية الإيرانية كان سيتطلب وجودا لمدة أسبوع أو أسبوعين داخل منطقة نزاع، ولذلك لم يتم المضي في هذا الخيار.

وأكد ترامب، أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي، مضيفاً: "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وقال ترامب، إن أهم نقاط الاتفاق المحتمل مع إيران تتمثل في أن مضيق هرمز سيفتح فوراً، مشدداً على أن الولايات المتحدة "ستكسب الحرب إما عبر المفاوضات مع إيران أو بطريقة أخرى، لكننا حتماً سننتصر.

وتابع ترامب، أن قتل إيران لأي جنود أمريكيين سيكون سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية.

وفي الشأن اللبناني، قال ترامب: "من الجيد أن ينعم لبنان ببعض السلام"، معرباً عن اعتقاده بأن أموراً ستحدث بشأن لبنان وأنه تم تحقيق تقدم في هذا الملف.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن حزب الله تواصل معنا وقالوا: "ما رأيكم في وقف القتال"، مضيفاً أن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران.

وأكد ترامب أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع حزب الله، معتبراً أنه تم إحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود.

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