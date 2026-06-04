إعلان

هل تستطيع أمريكا حل أزمة سد النهضة؟ د. عباس شراقي يكشف مفاجأة

كتب : أحمد العش

11:13 م 04/06/2026

الدكتور عباس شراقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، سؤالًا إلى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بشأن إمكانية تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة سد النهضة، وما إذا كان يمكن لمثل هذا التدخل أن يُحدث اختراقًا في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة بعد انتهاء مراحل ملء السد.

وقال "شراقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات مصراوي، إن الإدارة الأمريكية قادرة - إذا أرادت - على التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة في وقت قياسي ربما لا يتجاوز أسبوعًا، بل ويمكن أن يتم خلال يوم واحد في حال توافر الإرادة السياسية.

عباس شراقي: المرحلة الحالية لم تعد مرتبطة بملء السد

أوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن المرحلة الحالية لم تعد مرتبطة بملء السد، مؤكدًا أن هذه المرحلة انتهت بالفعل بما ترتب عليها من آثار، وأن الملف انتقل إلى مرحلة التشغيل والتنسيق بشأن إدارة وتصريف المياه، وهي المرحلة التي يرى أنها أقل تعقيدًا من ملف الملء.

وأشار عباس شراقي، إلى أن السد العالي في مصر قادر على تعويض أي نقص مؤقت في التدفقات المائية، لافتًا إلى أن أي اتفاق في المرحلة الحالية لن يتعلق بحجز مياه جديدة، وإنما بتنظيم التشغيل بما قد يؤدي إلى تأخير مؤقت في وصول المياه لفترات محدودة.

إعادة التفاوض أسهل نسبيًا بعد تجاوز خلاف سنوات ملء سد النهضة

أضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن إعادة فتح باب التفاوض باتت أسهل نسبيًا بعد تجاوز الخلاف بشأن سنوات الملء، موضحًا أن هذا الملف كان يمثل جوهر النزاع في السابق، بينما بات التركيز الآن على آليات التشغيل والتنسيق الفني بين الدول الثلاث.

ولفت "شراقي" في المقابل، إلى أن هناك نقاطًا خلافية ما زالت معقدة، في مقدمتها مسألة الاعتراف بحصة مائية ثابتة لمصر، أو التوصل إلى التزامات مكتوبة بشأن كميات المياه خلال فترات الجفاف، وهو ما ترفضه إثيوبيا، في حين تتمسك مصر بعدم القبول بأي تقليص في حصتها التاريخية من مياه النيل.

الحل الأمثل لأزمة سد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقي، أن استمرار هذه الفجوة التفاوضية يعقّد الوصول إلى اتفاق نهائي، رغم أن مرور الوقت كان يمكن أن يتيح فرصًا أكبر للتفاهم، إلا أنه في المقابل زاد من تعقيد الموقف وتعدد النقاط الخلافية.

واختتم أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، حديثه بالتأكيد على أن الحل الأمثل كان يتمثل في تشكيل آلية فنية مشتركة بين الدول الثلاث لإدارة التشغيل وتقييم مواسم الأمطار، بما يتيح تنسيقًا مرنًا دون الدخول في صراعات حول الأرقام والحصص المائية.

اقرأ أيضًا:

عباس شراقي يُحذر من تكرار فيضانات سبتمبر الماضي.. هل توقف التوربينات السبب؟

"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟

سد النهضة.. خبير يكشف عن تطورات جديدة بآلية تشغيل السد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عباس شراقي سد النهضة دونالد ترامب مجدي الجلاد أسئلة حرجة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين
زووم

بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين
تغنيك عن المهدئات.. 5 مشروبات طبيعية تساعد على تقليل التوتر
نصائح طبية

تغنيك عن المهدئات.. 5 مشروبات طبيعية تساعد على تقليل التوتر
لقطات صعبة.. النيران تلتهم مطعمًا أمام جامعة طنطا والأهالي يغامرون لإخمادها
أخبار المحافظات

لقطات صعبة.. النيران تلتهم مطعمًا أمام جامعة طنطا والأهالي يغامرون لإخمادها
بـ"ضفيرة شعر".. أحمد سعد يثير الجدل بأحدث ظهور له- صور
زووم

بـ"ضفيرة شعر".. أحمد سعد يثير الجدل بأحدث ظهور له- صور
أجرأ إطلالات النجمات على البحر في صيف 2026.. من الأجمل؟
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات على البحر في صيف 2026.. من الأجمل؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وصفهم بـ"السيئين".. من هم الجمهوريون الأربعة الذين أيدوا تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران؟
بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد