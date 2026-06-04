وجه الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، سؤالًا إلى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بشأن إمكانية تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة سد النهضة، وما إذا كان يمكن لمثل هذا التدخل أن يُحدث اختراقًا في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة بعد انتهاء مراحل ملء السد.

وقال "شراقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات مصراوي، إن الإدارة الأمريكية قادرة - إذا أرادت - على التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة في وقت قياسي ربما لا يتجاوز أسبوعًا، بل ويمكن أن يتم خلال يوم واحد في حال توافر الإرادة السياسية.

عباس شراقي: المرحلة الحالية لم تعد مرتبطة بملء السد

أوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن المرحلة الحالية لم تعد مرتبطة بملء السد، مؤكدًا أن هذه المرحلة انتهت بالفعل بما ترتب عليها من آثار، وأن الملف انتقل إلى مرحلة التشغيل والتنسيق بشأن إدارة وتصريف المياه، وهي المرحلة التي يرى أنها أقل تعقيدًا من ملف الملء.

وأشار عباس شراقي، إلى أن السد العالي في مصر قادر على تعويض أي نقص مؤقت في التدفقات المائية، لافتًا إلى أن أي اتفاق في المرحلة الحالية لن يتعلق بحجز مياه جديدة، وإنما بتنظيم التشغيل بما قد يؤدي إلى تأخير مؤقت في وصول المياه لفترات محدودة.

إعادة التفاوض أسهل نسبيًا بعد تجاوز خلاف سنوات ملء سد النهضة

أضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن إعادة فتح باب التفاوض باتت أسهل نسبيًا بعد تجاوز الخلاف بشأن سنوات الملء، موضحًا أن هذا الملف كان يمثل جوهر النزاع في السابق، بينما بات التركيز الآن على آليات التشغيل والتنسيق الفني بين الدول الثلاث.

ولفت "شراقي" في المقابل، إلى أن هناك نقاطًا خلافية ما زالت معقدة، في مقدمتها مسألة الاعتراف بحصة مائية ثابتة لمصر، أو التوصل إلى التزامات مكتوبة بشأن كميات المياه خلال فترات الجفاف، وهو ما ترفضه إثيوبيا، في حين تتمسك مصر بعدم القبول بأي تقليص في حصتها التاريخية من مياه النيل.

الحل الأمثل لأزمة سد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقي، أن استمرار هذه الفجوة التفاوضية يعقّد الوصول إلى اتفاق نهائي، رغم أن مرور الوقت كان يمكن أن يتيح فرصًا أكبر للتفاهم، إلا أنه في المقابل زاد من تعقيد الموقف وتعدد النقاط الخلافية.

واختتم أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، حديثه بالتأكيد على أن الحل الأمثل كان يتمثل في تشكيل آلية فنية مشتركة بين الدول الثلاث لإدارة التشغيل وتقييم مواسم الأمطار، بما يتيح تنسيقًا مرنًا دون الدخول في صراعات حول الأرقام والحصص المائية.

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