نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قوله إن إيران وسلطنة عمان ستتوليان إدارة مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد عراقجي، أن طهران ستتبادل وجهات النظر بشأن إدارة مضيق هرمز مع دول الجوار، مشيراً إلى أن قرار إدارة المضيق تتخذه إيران وسلطنة عمان.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن التواصل مع قائد الثورة الإيرانية المرشد الأعلى مجتبى خامنئي مستمر، مؤكداً أن توجيهاته تصل إلى مؤسسات النظام في وقتها ويتم اتباعها بدقة من قبل الجميع.