قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن ما جرى ويجرى من تطورات إقليمية، خاصة ما يتعلق بإيران ودول الخليج وفي مقدمتها الكويت، يكشف عن نمط ممتد من التصعيد والصراع الذي يتكرر بأشكال مختلفة عبر السنوات، سواء في الميدان العسكري أو في الفضاء الإعلامي والسياسي.

وأوضح "عيسى" خلال فيديو عبر قناته على يوتيوب، أن رؤيته لهذا الملف تأتي في إطار تحليل تاريخي وسياسي لما وصفه بتراكمات عداء وصدامات متعاقبة في المنطقة، معتبرًا أن كثيرًا من الروايات المتداولة بشأن هذه الأحداث يتم توظيفها سياسيًا وإعلاميًا بصورة تُسهم في تشويش الوعي العام بدلًا من توضيح الحقائق.

إبراهيم عيسي: روايات متضاربة وتصعيد متكرر في المنطقة

أشار الكاتب الصحفي، إلى أن المشهد الإقليمي خلال الفترات الماضية شهد موجات متتالية من التصعيد، إذ تتداخل فيه الروايات الرسمية مع التفسيرات الإعلامية، بما يخلق حالة من الارتباك لدى المتلقي العربي.

وأضاف أن كل طرف في الصراع يسعى إلى تقديم سرديته الخاصة للأحداث، سواء عبر تبرير العمليات العسكرية أو تفسير الضربات المتبادلة، وهو ما يجعل الوصول إلى صورة دقيقة وموضوعية أمرًا شديد التعقيد.

الكويت ودورها ومكانتها داخل الخليج

لفت إبراهيم عيسى، إلى أن الكويت تمثل نموذجًا مختلفًا داخل المنظومة الخليجية، بحكم تجربتها السياسية والدستورية وتاريخها في بناء دولة ذات طابع مدني وثقافي منفتح.

وأشار إلى أن هذا الدور جعل الكويت في قلب التفاعلات الإقليمية على مدار عقود، سواء من حيث موقعها الجغرافي أو حضورها السياسي والثقافي داخل المنطقة.

جذور التوتر بين إيران والكويت

أكد "عيسى" أن العلاقات بين إيران والكويت لم تكن مستقرة على مدار فترات طويلة، بل مرت بمحطات من التوتر والتصعيد، وهو ما ساهم في تشكيل ذاكرة سياسية متبادلة معقدة بين الطرفين.

وأوضح أن هذا التاريخ من التوتر انعكس لاحقًا على طريقة قراءة كل طرف لتحركات الآخر، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو حتى الشعبي.

وتطرق إبراهيم عيسى، إلى الحديث عن أن الإعلام في المنطقة لم يعد مجرد ناقل للحدث، بل أصبح في كثير من الأحيان جزءًا من حالة الاستقطاب، من خلال إعادة إنتاج الروايات وتوجيه الرأي العام وفق زوايا مختلفة.

وتابع أن هذا الوضع أسهم في خلق حالة من التضليل أو التشويش، خاصة مع تضارب المعلومات وتعدد المنصات الإعلامية ذات التوجهات المختلفة.

واختتم بالتأكيد على أن فهم الواقع الإقليمي يتطلب قراءة أكثر عمقًا وهدوءًا بعيدًا عن الانفعال أو الانحياز، مع ضرورة إدراك تعقيدات التاريخ وتشابك المصالح بين أطراف المنطقة.

وشدد "عيسى" على أن التعامل مع هذه الملفات يحتاج إلى وعي نقدي قادر على التمييز بين الحقائق والروايات السياسية المتنافسة، بدلًا من تبني سردية واحدة دون تمحيص.

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