استهل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعقد سلسلة لقاءات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكي، وذلك بمقر القنصلية المصرية بمدينة نيويورك، لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

"نمو 26%"

وأكد وزير السياحة والآثار، خلال اللقاءات، أن السوق الأمريكي حقق نموًا ملحوظًا في الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري بنسبة 26% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، معربًا عن تفاؤله بمستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تعكس زيادة الطلب على زيارة مصر من جانب السائحين الأمريكيين، خاصة مع تنوع المنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ثقافية وحضارية وترفيهية متنوعة.

"إقبال غير مسبوق في 2027"

أوضح شريف فتحي أن منظمي الرحلات بالسوق الأمريكي أكدوا استمرار الحجوزات المستقبلية حتى عام 2027، متوقعين أن يشهد المقصد السياحي المصري إقبالًا غير مسبوق من السوق الأمريكي خلال ذلك العام.

وأضاف أن السائح الأمريكي أصبح يهتم بالتجارب السياحية المتنوعة، بما يشمل السياحة الثقافية والرياضية والفنية وسياحة الطعام، إلى جانب البرامج التي تجمع بين البحر الأحمر وأهرامات الجيزة.

"فعاليات دولية وثقة عالمية"

أشار الوزير إلى أن استضافة مصر لفعاليات دولية كبرى، ومنها فعالية المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC التي أُقيمت على متن إحدى البواخر خلال عبورها قناة السويس، تعكس الثقة العالمية في المقصد المصري وما يتمتع به من أمن واستقرار.

ولفت إلى مشاركة شخصيات دولية بارزة في هذه الفعاليات، من بينهم نيك آدامز، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون السياحة والقيم، والذي قام بجولات سياحية داخل مصر وشارك تجربته مع ملايين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

"برامج سياحية جديدة"

أكد وزير السياحة أن الوزارة تعمل على تقديم تجارب سياحية متكاملة ومبتكرة، من خلال دمج الأنماط السياحية المختلفة، والترويج لمقاصد جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

وأوضح أن هناك برامج سياحية متكاملة تبدأ من مطار سفنكس الدولي مرورًا بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير والإسكندرية وصولًا إلى الساحل الشمالي، وهو ما يشهد طلبًا متزايدًا من مختلف الجنسيات.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في دعم الحركة السياحية من خلال تطوير برنامج تحفيز الطيران، وإطلاق الحملة الدولية “Egypt Vibes”، إلى جانب تقديم حوافز لشركات الطيران لتسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران تُسيّر رحلات منتظمة إلى خمس مدن أمريكية، مع بدء تشغيل خط جديد من لوس أنجلوس اعتبارًا من السبت المقبل، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تتعامل بمرونة مع أي تباطؤ نسبي في الحجوزات نتيجة الظروف الإقليمية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية للحد من الإلغاءات والتأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية بالمقصد السياحي المصري.